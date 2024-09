L'Opéra de New York met en scène la guerre avec "Grounded"

Spécialement commandé par l'Opéra, "Grounded" a été mûri pendant dix ans par la compositrice new-yorkaise Jeanine Tesori - double lauréate aux Tony Awards, les "Oscars" du théâtre et des comédies musicales de Broadway - et adapté d'un livret de l'Américain George Brant.

Le prestigieux Metropolitan Opera de New York lance lundi sa nouvelle saison avec "Grounded", une oeuvre où guerre, santé mentale et technologie s'entremêlent.

Aux prises avec des dilemmes éthiques et psychologiques, elle doit concilier sa vie de mère et d'épouse tout en préservant sa santé mentale et son intégrité morale dans une mission où elle donne la mort à distance.

- Public jeune -

"Elle ne peut pas garder tout ce qu'elle voit pour elle et rester saine psychologiquement", ajoute-t-elle.

L'oeuvre, qui a été présentée à Washington en guise d'essai avant sa programmation au Met Opéra de New York, a été reçue tièdement par la critique.

La compositrice et le metteur en scène ont donc fait peau neuve: la dernière version de leur opéra, qu'ils proposeront dès lundi à New York, est plus courte de 45 minutes.

Pour couper, il a fallu "être très courageux et y aller avec les gros sabots", lance à l'AFP Jeanine Tesori.

Timothy A. CLARY

"Et quand nous sommes arrivés au Met, on était à un stade où nous avions poli" les détails.

L'Opéra de New York compte, avec des oeuvres contemporaines comme "Grounded", axé sur la relation entre les humains et la technologie, attirer un public plus jeune et multiculturel.