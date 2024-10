Ostende mate Courtrai, les Giants remportent le duel anversois, Limburg nouveau leader

Avec ces résultats, le classement provisoire se décline comme suit : Limburg (5 victoires), toujours invaincu, occupe désormais la première place devant Ostende et Courtrai (5v-1d). Viennent ensuite Zwolle (4v-1d), le Brussels (4v-2d), Louvain et le Spirou Charleroi (3v-2d mais un match en moins) puis Mons (3v-3d). Anvers et Malines (2v-3d) occupent les 10e et 11e places tandis que Alost (1v-4d) partage la lanterne rouge avec Den Bosch et Nimègue.

Dans les cordes pendant trois quarts temps face à Courtrai (30e :48-53), les Ostendais l'ont emporté à l'expérience et au culot. Celle de Pierre-Antoine Gillet (11 points, 8 rebonds, 3 interceptions) et celui du jeune Noah Meeusen (14 points, 6 passes). Dans le camp courtraisien, c'est Bram Bogaerts qui a mené la charge avec 15 points et 8 rebonds.