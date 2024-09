Pairi Daiza: Hera, le bébé manchot royal sauvé in extremis, rejoint la colonie du parc

Hera n'arrivait pas à sortir seule de son œuf, sa paroi cœlomique ne s'étant pas refermée correctement. Grâce à l'intervention de la cheffe vétérinaire du parc, le poussin de 180 grammes a pu être sauvé.

Nourrie à la main par les soigneurs pendant plusieurs semaines, Hera a repris des forces et pèse aujourd'hui plus de 4 kilos. Progressivement introduite au sein de la colonie dans une alcôve protégée, elle découvre peu à peu ses congénères, leurs odeurs et leurs cris, explique le parc animalier.

Pairi Daiza héberge dans son espace dédié aux manchots des manchots royaux, des manchots papous et des gorfous sauteurs.