"Regain d'espoir" chez les démocrates au premier meeting de Kamala Harris et Tim Walz

"Oh my God", s'exclame Joyce Meder, cette campagne "rassemble vraiment tout le monde". A 64 ans, elle arbore fièrement un t-shirt floqué du slogan "Le club des vieilles filles à chat de l'Amérique", pied de nez au colistier de Donald Trump, J.D. Vance. Ce républicain conservateur a accusé les démocrates au pouvoir d'être une bande de "femmes à chats malheureuses" dans une vidéo de 2021, devenue virale à la faveur de la campagne électorale.

"Il y a énormément d'énergie ici. L'Amérique n'était pas prête pour Hillary Clinton mais elle l'est peut-être maintenant", renchérit Tony Copper, 61 ans, saluant le "bon" choix de Tim Walz.

"J'étais venue soutenir Hillary Clinton ici (lors de la campagne de 2016, ndlr) mais ce meeting est encore plus spécial parce que c'est une personne de couleur et cela montre à quel point nous avons travaillé dur pour arriver ici", ajoute-t-elle en référence à Kamala Harris qui pourrait devenir la première femme noire élue présidente des Etats-Unis.

Fervente démocrate, Joyce Meder, a complété son costume par un masque de chat et une cape. Mais elle ne plaisante plus quand elle affirme que le "ticket" Kamala Harris/Tim Walz est "le rêve de Martin Luther King", héros du mouvement des droits civiques dont "Donald Trump serait le cauchemar".

- "Américain lambda" -

La vice-présidente et son colistier ont choisi Philadelphie, première ville de l'Etat clé de Pennsylvanie, pour leur premier meeting commun dans cette campagne éclair, lancée après le retrait à la dernière minute du président Joe Biden.

Depuis l'entrée en campagne de la vice-présidente, les militants démocrates flottent sur un nuage d'optimisme, renforcé par des sondages meilleurs que pendant la campagne de Joe Biden et la nomination en tant que colistier de Tim Walz.

Brendan SMIALOWSKI

Il "a l'air d'être un Américain lambda, à qui on peut s'identifier", confie Carlos Ruiz, 39 ans, rappelant que c'est le gouverneur du Minnesota qui a popularisé le quolibet le plus viral ces dernières semaines pour qualifier Donald Trump et son colistier J.D. Vance: ils sont "bizarres".