Terrasse percutée par une voiture: "l'acte pourrait être intentionnel", le suspect interné en psychiatrie

IAN LANGSDON L'acte d'un conducteur âgé de 24 ans, qui a percuté mercredi soir la terrasse d'un café à Paris faisant un mort et six blessés, "pourrait être intentionnel" au regard de "ses déclarations". Sa garde à vue a été levée jeudi matin et il a été conduit en psychiatrie. Les faits ont eu lieu vers 19H30 mercredi, à neuf jours du début des Jeux olympiques de Paris, sur la terrasse du bar Le Ramus, dans la calme et paisible avenue du Père-Lachaise.

Une personne est morte et six autres ont été blessées, selon une source policière et le parquet. Trois d'entre elles ont été conduites à l'hôpital en urgence absolue, ont précisé ces sources mercredi soir. Le conducteur, jamais condamné par la justice jusqu'à présent, a été arrêté et placé en garde à vue mercredi soir, selon le parquet. Initialement ouverte pour homicide involontaire, blessures involontaires par conducteur et mise en danger, l'enquête a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat, a précisé jeudi le parquet.

"Cette requalification des faits a été opérée au regard des déclarations du mis en cause lors de sa garde à vue, laissant supposer que l'acte pourrait être intentionnel", a souligné le ministère public. "La garde à vue du mis en cause a été levée à 10H40 pour une prise en charge à l'I3P", l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police, a-t-il ajouté. Le suspect était seul à bord, a précisé le parquet. Les analyses toxicologiques pour déterminer s'il avait consommé de l'alcool et/ou des stupéfiants sont en cours, a-t-il précisé.