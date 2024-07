Trois personnes intoxiquées dans un incendie en plein coeur de Paris

Le feu a pris dans un immeuble d'habitation de six étages vers 13H50 dans le quartier du Sentier, connu pour ses grossistes en textile, a constaté l'AFP.

"Le feu très virulent s’est propagé à l’ensemble de l'immeuble, a relaté à des journalistes sur place le colonel Roland Perfetta, commandant des opérations de secours. Nous avons dû très rapidement effectuer un sauvetage par les échelles aériennes et (...) sortir deux personnes par les communications existantes (escaliers, ndlr)."

Le quartier a rapidement été bouclé par les forces de l'ordre et les rues alentours évacuées, a constaté une journaliste de l'AFP.

Selon lui, le feu s'est propagé du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture.

En milieu d'après-midi, la situation était redevenue "favorable", le feu étant "circonscrit". "Les opérations seront cependant de très longue durée avec un dispositif de surveillance à mettre en place ce soir et demain", dimanche, a-t-il encore indiqué.

"J'étais au magasin de tissus juste à côté", a expliqué à l'AFP David, 45 ans, un riverain qui ne souhaite pas donner son patronyme. "C'est l'odeur qui nous a alertés, le feu s'est propagé en trois minutes. De ce que je sais, il y a quelqu'un qui habite au 5e étage de l'immeuble, j'espère qu'il a eu le temps de sortir."

En pleurs, Sydney, une touriste américaine de 28 ans, qui n'a pas non plus souhaité donner son nom de famille, semblait paniquée. Elle avait laissé son chien dans un hôtel juste derrière l'immeuble en feu. "Je suis terrifiée, il a fallu que je crie pour que la police me confirme que ce n'était pas mon hôtel" qui brûlait, explique-t-elle à l'AFP.