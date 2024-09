Classé 4e du Rallye du Chili remporté par Rovanperä, Neuville patientera pour le titre

Thierry Neuville (Hyundai) ne fêtera pas le titre à l'issue du Rallye du Chili, l'antépénultième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) qui s'est achevée dimanche. Le leader du classement des pilotes pouvait mathématiquement être sacré à l'issue de la course, sans y parvenir. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté le Rallye du Chili devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota) et l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), tandis que Neuville a fini 4e.

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a remporté la Power Stage, la 4e et dernière spéciale de la journée de dimanche, après avoir remporté les trois premières. Ogier avait dû abandonner samedi à la suite d'un problème de suspension, et est arrivé pour disputer la dernière journée le couteau entre les dents. Il a devancé Rovanperä de seulement 1/10e de seconde dans la SS16, Tänak de 2.6 secondes et Thierry Neuville de 3.9 secondes.

Au classement du Rallye du Chili, Kalle Rovanperä s'impose largement avec 23.4 secondes d'avance sur Evans, et 43.9 sur Tänak. Neuville termine à un peu plus d'une minute, et le Français Adrien Fourmaux (Ford) se classe 5e à plus de deux minutes.