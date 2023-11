Édition record pour Olne-Spa-Olne avec près de 1.000 coureurs au départ

Après les 4 Cimes de Herve, une autre course de la région verviétoise s'apprête à connaître une année record. La 27 édition d'Olne-Spa-Olne, une épreuve pédestre de plus de 70 kilomètres disputée en majorité sur sentiers et chemins balisés, et courue en semi-autosuffisance, va accueillir près de 1.000 sportifs dimanche.

Lors de son lancement, une centaine de personnes étaient présentes sur la ligne de départ. Depuis, ce nombre n'a eu de cesse d'augmenter, au point qu'aujourd'hui il n'est plus possible d'accueillir davantage de coureurs dans les installations actuelles: "On ne saurait pas aller plus haut, compte tenu des infrastructures et du parking. C'est déjà limite pour un village comme Olne", acquiesce encore Félix Mordant.

L'événement ne bénéficie pourtant d'aucune publicité et fonctionne avec le bouche-à-oreille: "Notre but est de rester convivial, nos bénévoles mettent l'ambiance, nous bénéficions aussi d'un très bon rapport qualité-prix, avec une course à 30 euros. Il y a beaucoup de coureurs pour qui la performance, c'est aussi d'aller jusqu'au bout des 70 kilomètres. C'est une autre mentalité", conclut l'organisateur.

À noter cette année qu'une partie du tracé a dû faire l'objet de modifications, l'édition 2023 du Spa Rally ayant été avancée au dernier week-end de novembre.