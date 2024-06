La quatrième édition du marathon d'Anvers en route vers un record de participation

Le marathon d'Anvers proposera également cette année un semi-marathon ainsi qu'une course de 10 kilomètres. L'organisation espère attirer sur toutes les distances un total de 20.000 coureurs pour cette édition.

Le parcours connaîtra quelques changements cette année. Le départ et l'arrivée seront toujours prévus sur l'Eilandje, respectivement dans le Droogdokkenpark et devant le MAS, mais les participants descendront moins au sud qu'avant, pour un parcours plus urbain et permettant au public de voir les coureurs en action à plusieurs endroits.