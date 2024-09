Le rendez-vous à l'Acropole, premier des 4 derniers rendez-vous, amorce le sprint final

Le Rallye de l'Acropole en Grèce débute jeudi par le traditionnel shakedown et s'achèvera dimanche. C'est le 10e des 13 rendez-vous de la saison du championnat du monde WRC.

La chaleur traditionnelle sur les routes en graviers, cassantes, transforment régulièrement ce rendez-vous en marathon et en véritable course par élimination dont le camp de base est situé à Lamia, à 200 km au nord-est d'Athènes.

Thierry Neuville (Hyundai i20) l'aborde en position de leader avec 168 points pour 141 au Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), 137 à son équipier chez Hyundai, l'Estonien Ott Tänak et 132 au Gallois Elfyn Evans (Toyota).

Six spéciales sont au programme de vendredi, et six autres samedi. L'arrivée sera jugée dimanche au terme de trois dernières spéciales, pour un total de 1392,24 km dont 305,30 chronométrés

Thierry Neuville s'est imposé il y a deux ans en Grèce, mais il a également connu des déceptions avec notamment une casse de direction l'an dernier. Il avait aussi été trahi par sa direction assistée en 2022. Il compte 27 points d'avance sur Sébastien Ogier au championnat du monde.

Le Français reste la menace la plus précise pour Thierry Neuville d'autant qu'il semble presque acquis qu'il disputera les quatre derniers rallyes au Chili, en Europe centrale et au Japon. Sébastien Ogier s'est en effet mis en tête d'aller chercher un 9e titre mondial, son premier depuis 2021, pour égaler le record de son compatriote Sebastien Loeb. Pour aider aussi Toyota à aller chercher un nouveau titre des constructeurs où la marque japonaise compte 20 points de retard sur sa concurrente sud-coréenne.