Quinze nouveaux chantiers sur les autoroutes et les grands axes wallons à la rentrée

Une réhabilitation complète de la E42/A16 est également en cours depuis le 15 août, entre Tournai et Maubray en direction de Mons. Jusqu'à la mi-novembre, la circulation est ramenée à une voie par sens entre les échangeurs n°32 "Vaulx" et n°29 "Peruwelz".

D'autres chantiers concerneront par ailleurs l'amélioration de l'accessibilité des Zones d'activité économique de Tournai Ouest, la réfection des revêtements de la E25/A26 entre Mabompré et l'aire de Bastogne vers le Luxembourg, la pose d'éclairage sur la berme centrale entre Nimy et Jemappes sur la E42-E19/A7, ou encore la modernisation et la sécurisation de l'échangeur n°29 "Habay" sur la E25-E411/A4.

La période des congés scolaires et le trafic plus faible qu'en temps normal ont par ailleurs été mis à profit pour avancer dans certains chantiers, pour en lancer de nouveaux, ou encore pour réaliser des opérations de courte durée.

Ainsi, 16 chantiers viennent d'être achevés, ou sont sur le point de l'être. Seize autres chantiers entamés avant les congés scolaires vont également se poursuivre à la rentrée.