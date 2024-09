Renault arrêtera de produire des moteurs de Formule 1 en 2026

Le site de Viry-Châtillon (Essonne), au sud de Paris, où Renault conçoit et fabrique ses propres moteurs de F1, va être transformé en "centre d'excellence en ingénierie et haute technologie, et cela, dès la fin 2024", précise Alpine dans son communiqué.

"Les activités F1 de Viry, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025", est-il aussi indiqué.