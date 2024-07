Thierry Neuville aborde en leader le rendez-vous letton, nouveau venu au calendrier WRC

Disputé sur des rapides routes de terre, le rallye de Lettonie propose 20 spéciales de jeudi à dimanche pour un total de 300,33 km chronométrés. Hyundai alignera trois voitures avec Neuville, Tänak et Esapekka Lappi. Celui-ci vient de remporter une épreuve de préparation en Lituanie, lui qui ne s'était plus retrouvé au volant d'une Hyundai depuis le rallye du Kenya en mars. Neuville n'a pu rouler en Lituanie, la seconde Hyundai prévue ayant été détruite par Tänak début juillet au rallye d'Estonie (ERC).

En tête du championnat depuis le coup d'envoi de la saison et sa victoire au Rallye Monte-Carlo, le pilote belge compte 15 points d'avance sur son dauphin, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) avant l'étape lettonne, prévue de jeudi à dimanche dans la région de Liepaja, au sud du pays. L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) est 3e à 21 points de Neuville.

Du côté de Toyota, Sébastien Ogier a reçu le feu vert pour prendre le départ après son crash en Pologne. Le constructeur japonais alignera aussi Evans, Rovanperä et Katsuta. Ford comptera sur le Letton Martins Sesks, 5e en Pologne pour ses débuts en WRC, et Adrien Fourmaux et Grégoire Munster, qui roule sous licence luxembourgeoise.

Thomas Martens fera lui ses débuts en WRC ce week-end. À 18 ans, 1 mois et 7 jours, il devient ainsi le plus jeune Belge à participer à une épreuve du championnat du monde.