Thierry Neuville meilleur temps de la 1re spéciale

Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) est deuxième à 1.1 devant l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), à 1.3. Le Français Sébastien Ogier (Toyota) suit à 1.4 et le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) est cinquième à 1.7. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) pointe au 8e rang à 3.2.

Vendredi, neuf spéciales sont au programme pour un total de 116,33 km. Le rallye s'achèvera dimanche après la 20e spéciale, la Power Stage à Laajavuori.

Neuville aborde ce rendez-vous en tant que leader du championnat avec 145 points, 8 de plus que Tänak et 13 de plus qu'Evans.