Thierry Neuville peut fêter son premier titre de champion du monde ce week-end

Thierry Neuville (Hyundai) peut fêter le premier titre de champion du monde de sa carrière à l'occasion du rallye d'Europe Centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, qui débute jeudi.

Neuville occupe la tête du championnat depuis sa victoire lors de la manche inaugurale à Monte-Carlo fin janvier. Il devance son équipier estonien Ott Tänak de 29 points, le Français Sébastien Ogier (Toyota) de 41 points et le Britannique Elfyn Evans (Toyota) de 46 points. Si de nombreux scénarios existent, le plus simple pour le Saint-Vithois est de marquer deux points de plus que ses concurrents pour être déjà sacré ce week-end.

Pour y parvenir, Neuville devra dompter les routes asphaltées du Rallye d'Europe Centrale qui parcourt trois pays. Après deux premières spéciales jeudi soir et une journée de vendredi avec six spéciales en Tchéquie, les pilotes prendront la direction de l'Allemagne et de l'Autriche pour le week-end. Deux boucles de trois spéciales seront au programme samedi avant les quatre dernières spéciales dimanche avec la Power Stage pour finir à Passau en Autriche.