Thierry Neuville veut "marquer un maximum de points sans trop attaquer ni tout risquer"

"C'est un Rallye très long et difficile. Dans l'habitacle, nous pouvons beaucoup souffrir de la chaleur et de la rugosité du terrain. Les spéciales changent constamment, et nous rencontrons une variété de profils", a détaillé Thierry Neuville aux organisateurs. "Pour connaître un bon week-end, nous avons besoin d'un bon mélange de performances, de précision et de protection de la voiture. Des jantes solides sont également nécessaires pour protéger les pneus autant que possible. Nous sommes toujours en tête du championnat, mais il sera important de marquer un maximum de points sans trop attaquer ni tout risquer durant le week-end. J'aime beaucoup ce rallye, ses aspects techniques dans la gestion des pneus et de la voiture, et ses routes très différentes de ce que nous voyons habituellement. Notre voiture est solide et nous sommes généralement performants en Grèce, donc j'espère que nous pourrons faire la même chose cette année".

Thierry Neuville compte une seule victoire à son actif cette saison, finissant à trois reprises sur le podium. Ogier a pris le départ de 9 rallyes pour en remporter trois et figurer trois fois aussi sur le podium.