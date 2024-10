WRC: "Pas de regrets" pour Sébastien Ogier même si un 9e titre s'éloigne

Réponse: "Il n'y a pas de raison d'avoir des regrets. Il ne faut pas oublier que si on regarde ce qui s'est passé au championnat, nous restons ceux qui ont marqué le plus de points en moyenne et assez clairement. Mais avec trois rallyes de moins c'est compliqué de gagner le titre. Les six premiers rallyes se sont déroulés de façon proche de la perfection, c'est sûr que sur les deux derniers il y a quand même un peu de regrets car on était clairement plus vite mais malheureusement cela ne suffit pas pour gagner et chercher des points.

Pour être honnête, je ne pense pas vraiment au championnat pilote parce que ce n'était pas un objectif de la saison. Lorsqu'on s'engage dans un programme à temps partiel, il ne faut pas pouvoir s'imaginer jouer normalement le titre. L'objectif de la saison était premièrement de se faire plaisir et deuxièmement d'aider mon team (Toyota, NDLR) à gagner le titre constructeur. Mon approche pour les deux prochains rallyes c'est de gagner les deux et de tout faire pour gagner le titre constructeur".

Question: Allez-vous de nouveau l'an prochain disputer un championnat "à la carte" ou bien toutes les épreuves ?

Réponse: "L'année prochaine le but est de repartir sur une moitié de championnat. On sera très probablement au Monte Carlo car c'est le rallye favori. Pour la suite, ce n'est pas encore complètement discuté avec l'équipe mais on va revenir sur un mi-temps. Et cela sera avec Toyota".