Métier en pénurie: tous ceux qui sortiront de cette nouvelle formation Forem seront engagés

Le Forem va lancer une formation sur mesure de peintre pylôniste, pour trois entreprises du Hainaut, annonce jeudi l'office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Vingt-cinq places sont à pourvoir. Des séances d'information auront lieu les 1 et 3 février.

Le territoire belge compte environ 20.000 pylônes électriques gérés par la société Elia. Leur entretien se fait à peu près tous les 10 ans, ce qui implique un chantier conséquent et permanent. Raison pour laquelle le Forem a décidé de lancer une formation, d'autant que la fonction nécessite des aptitudes particulières et du sang-froid.

"Un peintre pylôniste est un véritable alpiniste industriel du fait de son expertise en hauteur. Il monte sur les pylônes électriques jusqu'à une hauteur de 80 m (hautes et moyennes tension), sur les antennes (gsm et autres), sur des monuments, ouvrages d'art ou bâtiments afin d'effectuer leur entretien : décapage, dérouillage et mise en peinture anti-corrosion", explique l'office wallon.

Aucun diplôme, ni expérience ne sont nécessaires à l'embauche. "Les seuls prérequis sont d'être en bonne condition physique, de ne pas avoir le vertige, d'être flexible et de s'engager à respecter totalement les règles de sécurité", liste le Forem.

Une formation théorique et pratique se donnera, dès le 21 février, au Centre de compétence Forem Pigments pendant cinq semaines. Elle sera suivie d'un stage de sept semaines au sein d'une entreprise, en avril et en mai.

En ce moment, dans le Hainaut, trois sociétés sont à la recherche de ce profil: Monnaie, Iris et AGT Iso-Construct. Vingt-cinq postes y sont à pourvoir. "Tous les candidats qui termineront leur formation avec succès décrocheront un contrat de travail au sein de l'une des trois entreprises", promet le Forem.

Les personnes intéressées doivent envoyer leur candidature. Celles qui seront sélectionnées participeront à une séance d'information le mardi 1er février ou le jeudi 3 février. Des tests en hauteur et la sélection finale des candidats auront lieu entre le 7 et le 18 février.