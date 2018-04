Attention, le vent souffle toujours sur le pays: tenez bon, le soleil revient bientôt

Ce lundi, le ciel sera très nuageux à couvert avec temporairement de la brume ou du brouillard. A la côte et dans l'ouest, la pluie sera persistante. Ailleurs, des périodes sèches alterneront avec des faibles pluies. Dans le courant de l'après-midi, les pluies deviendront également plus intenses dans l'intérieur du pays. Les maxima oscilleront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 11 à 14 degrés ailleurs.



Le vent deviendra assez fort ou fort de sud tournant au sud-ouest avec des rafales de 85 km/h. A la mer, le vent sera fort à très fort de nord-nord-est, s'orientant au nord-nord-ouest. L'Institut royal météorologique (IRM) lance d'ailleurs un avertissement jaune sur tout le territoire pour des rafales de vent jusqu'à mardi 1h du matin. "Lors d’un épisode de vent fort avec des rafales, il est par exemple difficile de maintenir un parapluie ouvert en rue, les grosses branches d'arbre s'agitent tandis que les arbustes peuvent être renversés; des dégâts mineurs peuvent être occasionnés aux habitations, notamment par le détachement de tuiles et/ou des dommages aux cheminées. Soyez donc très vigilants", prévient l'IRM.



Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux avec assez bien de pluie dans la plupart des régions. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations pourront temporairement tomber sous forme de neige fondante. A l'aube, le temps deviendra plus sec. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés en plaine. Le vent sera assez fort dans l'intérieur et deviendra plus tard modéré de sud-ouest à ouest. A la mer, le vent de nord-ouest sera fort et s'orientera à l'ouest-nord-ouest en devenant assez fort.





Les éclaircies pour mardi après-midi

Ce mardi, nous aurons d'abord encore un ciel bien nuageux avec temporairement quelques pluies dans le nord du pays. Le temps deviendra ensuite sec partout avec le développement de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés en région de plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest. Mercredi, la journée débutera avec de larges éclaircies. Graduellement, la nébulosité augmentera et il s'en suivra de la pluie à partir de l'ouest en fin de journée. Les maxima seront de l'ordre de 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest restera souvent modéré.



A partir de jeudi, passages nuageux et périodes de soleil alterneront. Toutefois le risque de faibles précipitations restera présent jeudi surtout en Ardenne. Les maxima augmenteront progressivement: dans le centre, ils seront de l'ordre de 12 à 14 degrés jeudi pour atteindre 20 degrés ou un peu plus dimanche. Quant au vent, il s'orientera souvent au secteur nord-est et restera la plupart du temps modéré.