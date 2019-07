Des orages gagnent la province de Liège: "C'est le déluge!"

Après la vague de chaleur qui s'est abattue sur le pays, place aux averses orageuses. Une alerte jaune a été émise par l'institut royal météorologique.

L'IRM avait prévenu. Vendredi soir et dans la nuit, la fréquence des orages deviendra plus importante et le risque s'étendra à l'ensemble du territoire. Ils pourront être intenses, accompagnées de grêle et de rafales de vent soutenues.

Par conséquent, une alerte jaune aux orage a été émise par l'institut météorologique. Elle s'étend jusque dimanche 5h du matin, et concerne toutes les régions du pays.

Compte tenu de ces prévisions, les parcs régionaux bruxellois sont fermés au public depuis 14h00 ce vendredi, a indiqué Bruxelles Environnement via communiqué.





Des rues inondées à Eupen



Les pompiers germanophones sont fort sollicités vendredi en fin d'après-midi à la suite des violents orages qui se sont abattus sur la région. La zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, est également bien occupée, totalisant déjà une quinzaine d'interventions.

A Eupen, plusieurs rues, dont les rues Gospert et d'Aix, ont été fermées à la circulation à cause des inondations. La foudre est par ailleurs tombée sur deux habitations: Oberste Heide à Kettenis et Talstrasse, a indiqué la bourgmestre Claudia Niessen. De nombreux arbres entravent les chaussées. Les services de secours sont également en intervention à Lontzen et La Calamine. Du côté de la zone de secours 4, les communes de Welkenraedt et Baelen sont particulièrement touchées. Parallèlement aux interventions relatives aux intempéries, les pompiers sont également sur les lieux d'un incendie au niveau d'une toiture à Welkenraedt, rue Princesse Elisabeth



De premiers orages s'abattent en région liégeoise



Via notre bouton orange Alertez-nous, vous nous avez signalé l'arrivée d'orages. A 16h, ces orages s'étaient principalement manifesté dans la province de Liège.

A 15h, Jean-Louis nous indiquait que "d'énormes grêlons" tombaient actuellement sur Dison, dans la province de Liège. A quelques kilomètres de là, même constat. A Welkenraedt, Alain a également été surpris par ce soudain orage, comme en témoignent les photos qu'ils nous a transmis.

"C'est le déluge !", ajoute Rosalia. Du côté de Visé, toujours en province de Liège, "le ciel gronde. Il pleut mais il fait toujours aussi chaud", nous signale-t-on via notre bouton orange Alertez-nous. "L'orage approche, sa gronde sur Liège ! Va t-on enfin respirer ?", s'interroge Adrien.

"Déluge sur Verviers. Gros orage avec beaucoup de de grêlons et beaucoup de vent", nous écrit Véronique.





Les prévisions de l'IRM pour les prochains jours



Dans la nuit de vendredi à samedi, les minima pourront passer légèrement sous la barre des 20° dans de nombreuses régions. Par contre, le risque d'averses orageuses augmentera.

Samedi, le temps sera instable avec régulièrement des périodes nuageuses et, en plusieurs endroits, des pluies ou des averses parfois orageuses. L'activité sera très variable d'une région à l'autre mais, localement, les orages pourront être intenses, avec risque de cumuls de précipitations importants et éventuellement de grêle. Il fera moins chaud avec des maxima compris entre 21° à la Côte et 26° ou 27° en Campine. Le temps se dégradera nettement durant le week-end avec des averses orageuses et des pluies parfois intenses. Les maxima seront sous ou proches des 25°.

Dimanche, nous prévoyons encore des périodes de pluies ou d'averses parfois orageuses. En cours d'après-midi ou en fin de journée, le temps pourrait toutefois devenir plus sec à partir de la frontière française. Les maxima seront généralement compris entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré d'ouest à nord-ouest.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux sous un temps généralement sec. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et environ 25 degrés dans le centre. Vent faible à modéré de sud-ouest.

Mardi, le temps pourrait devenir plus variable avec un risque accru de quelques averses locales. Les maxima se situeront entre 20 degrés en Ardenne et 24 ou 25 degrés dans le centre.

Mercredi, sous un ciel changeant, le risque de quelques averses locales se maintiendra avec des maxima de 20 à 24 degrés.

Jeudi, le temps devrait devenir plus sec, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Maxima jusque 25 degrés.