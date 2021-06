Violents orages, grêlons: plusieurs provinces de Wallonie touchées par les intempéries

Des pluies torrentielles sont tombées samedi soir et dimanche matin dans la zone située à l'est de la Wallonie picarde. Les pompiers sont intervenus à une quarantaine de reprises. On ne déplore aucun blessé, indique le dispatching de la zone Wapi.



Des orages, suivis de pluies torrentielles, ont éclaté samedi soir, peu après 21h00. Ce sont les diverses localités des entités de Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et de Lessines qui ont été touchées. Ces villes sont sur une même ligne, à l'est de la Wallonie picarde (Hainaut occidental). De nombreuses équipes des services de la zone de secours du même nom sont intervenues pour le nettoyage de coulées de boue sur la voie publique, des arbres et feuillus entravant les routes et des vidanges de caves. Aucun accident n'est à déplorer. Les dernières interventions se sont terminées vers 04h00.

De gros grêlons

Vers 22h, samedi soir, vous êtes par ailleurs nombreux à nous avoir signalé que de "gros grêlons" sont tombés en province de Liège, notamment à Neupré, Engis ou près de Huy.





©RTL INFO

Une habitation touchée par la foudre à Saint-Servais

Une habitation de Saint-Servais, sur le territoire de la Ville de Namur, a été touchée par la foudre samedi soir, indiquent les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée).



La toiture de la maison, située chemin de Saint-Marc, a été percée et un début d'incendie s'est déclaré. Cependant, les pompiers ont pu intervenir rapidement et limiter les dégâts. La capitale wallonne et ses alentours ont été touchés par d'importants orages aux alentours de 23h00 samedi, pendant environ 30 minutes. La zone de secours NAGE a reçu une vingtaine d'appels. Ceux-ci concernaient principalement des routes et caves inondées.

Le plan communal d'urgence déclenché à Beauraing

Le plan communal d'urgence a été déclenché, samedi en fin de soirée, à Beauraing, où une tornade, selon les autorités, a touché le centre-ville, indiquent les autorités dans un communiqué. Dix-sept personnes ont été blessées légèrement et une cinquantaine de bâtiments ont été touchés à de degrés divers.



De nombreux arbres et pylônes sont tombés provoquant des problèmes de circulation. Un local au Centre culturel a été ouvert afin d'accueillir des victimes et les personnes nécessitant une solution de relogement temporaire. Dans cette optique, 6 personnes ont été effectivement relogées, précisent les autorités locales. Le Comité communal de coordination se réunira ce dimanche à 11h00 et donnera ensuite une information actualisée.