Les informateurs chez le Roi ce lundi: où en sont Didier Reynders et Johan Vande Lanotte?

Les informateurs ont rendez-vous chez le roi cet après-midi : ils rendent leur deuxième rapport de l’état d’avancement de leur mission. Ils sont chargés de débroussailler le terrain au fédéral, identifier les défis, les conditions pour former des alliances et les possibilités de coalitions.

11 jours après le premier état des lieux des informateurs au Palais Royal, rien ne semble avoir vraiment bougé.

Bien sûr il y a eu les nouvelles entrevues : Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont rencontré à nouveau tous les présidents de partis, sauf le Vlaams Belang et le PTB, exclus des négociations par les autres formations. Il y a aussi eu des rencontres avec le Bureau du Plan, les réseaux de lutte contre la pauvreté, histoire de voir quels seront les défis économiques et sociaux à relever par le prochain gouvernement.

Jusqu'ici, sur le plan purement politique, on n'entrevoit aucune lumière au bout du tunnel, aucun signe qui permettrait de débloquer la situation. Le problème à résoudre reste le même : impossible de concilier à la fois les refus du PS et des verts de s'allier avec la NV-A, et vice-versa, et d'avoir un gouvernement qui représente le souhait d'au moins la moitié des électeurs néerlandophones.

Pour rappel, le Roi Philippe a chargé le 30 mai ces deux figures de la politique d'identifier les défis à relever par notre pays et d'identifier les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral.

Jusqu’ici, seuls les visages des gouvernements de la région bruxelloise et de la communauté germanophone sont connus.