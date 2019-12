C'est du Belge: cette patinoire flottante est la plus grande d'Europe et fonctionne sans eau ni électricité

La plus grande patinoire flottante d'Europe se trouve chez nous, en Wallonie. Elle est accessible au public depuis ce samedi au parc Pairi Daiza. En apparence, elle ressemble à une patinoire classique, mais elle ne l'est pas du tout.

Du froid, de la glisse et quelques chutes… Tous les éléments d'une patinoire traditionnelle sont réunis, et pourtant. La patinoire que nous avons visité ce dimanche à Brugelette n'est pas faite de glace, mais de polyéthylène.

L'installation est 100% wallonne. Elle a été construite par des entreprises de la région de Charleroi et Namur devenues des références à l’échelle européenne.

"C'est pareil que celle en vrai", nous confie un patineur. "Ça glisse plus sur la glace. Là ça accroche un peu plus mais c'est pas mal, c'est sympa", précise un autre.

La demande augmente

Le revêtement est constitué à 90% de matière recyclable. Fonctionnant sans eau et sans électricité, ce type de patinoire est de plus en plus demandé.

"On constate depuis quelques années que la proportion de patinoires synthétiques augmente, par rapport à toutes ces contraintes écologiques. On avait, il y a encore 5 ans, peut-être 5% de demandes en patinoires synthétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui on approche les 20% de demande", explique Jean-Marc Jadoul, responsable de projet chez Colors Production.

Ce sont des cubes de 50 cm par 50 qui s'emboitent les uns dans les autres comme des Legos

Avec ses 1.500 mètres carrés, cette patinoire sur l’eau est la plus grande d’Europe. Une installation qui a nécessité l’assemblage de 8.800 cubes flottants.





"On est sur des moules en polyéthylène. C'est une fabrication française et ce sont des cubes de 50 cm par 50 qui s'emboitent les uns dans les autres comme des Legos. C'est totalement modulable, donc en fonction de ce que souhaite le client, on peut créer des chemins flottants, des carrés, des rectangles, des étoiles, et ensuite venir habiller ces modules", indique Bertrand Loute, administrateur de Charlie’s Factory.

La patinoire restera accessible jusqu’au 5 janvier à Pairi Daiza.