"Canicule marine": une température agréable pour la baignade... mais néfaste pour les poissons et coraux

Si vous vous êtes baigné récemment dans la mer du Nord, vous avez sans doute été surpris par sa température plutôt agréable. La température de l'eau est actuellement en effet de deux, voire trois degrés supérieure à la moyenne alors si la sensation est agréable, elle est aussi le reflet d'une situation inquiétante.



La température de la mer Méditerranée a dépassé 30 degrés ces derniers jours. La baignade chez nous était aussi surprenante le week-end dernier avec une eau plus chaude que d'habitude : 21 degrés. De manière globale, la température des mers et des océans est en hausse. Plus cinq degrés en Méditerranée, plus deux à trois degrés en mer du Nord, plus un à deux degrés dans l'océan Atlantique. Ce réchauffement a des conséquences directes sur la vie marine.





"Un poisson, contrairement à nous, a une température du corps qui est fonction de l'endroit où il se trouve dans l'eau, explique Elodie Magnanou, ingénieure de recherche au Centre National de Recherche Scientifique. Sa température est exactement la même que la température de l'eau et les poissons ont des préférences pour la croissance ou des préférences aussi de température pour leur reproduction et effectivement, cette hausse des températures peut affecter leur physiologie, peut affecter la manière dont ils vont se reproduire".

Le corail ne pourra bien sûr pas fuir ces températures plus élevées

La biodiversité dans son ensemble est touchée par ces eaux trop chaudes. Le corail blanchit et meurt. "On connaît justement ce fameux phénomène de blanchiment des coraux qui est une répercussion immédiate de la hausse des températures, explique Elodie Magnanou. Puisque le corail bien sûr reste toujours fixée et ne pourra pas se déplacer et fuir ces températures plus élevées".



Les scientifiques parlent de "canicule marine". Leur fréquence a doublé entre 1982 et 2016. L'augmentation de la température de la mer peut aussi conduire à moyen terme à plus de tempêtes.