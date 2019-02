Cette application permet de lutter contre le gaspillage alimentaire: comment ça fonctionne?

Désormais, les supermarchés, boulangers, restaurants, jouent aussi le jeu de la chasse au gaspillage alimentaire.

En Belgique, on gaspille 345 kg de nourriture en moyenne par habitant. "Too good to go" ("Trop bon pour jeter" en français) est une application qui vise à mettre fin au gaspillage alimentaire. Elle a été lancée en 2015 par des entrepreneurs danois et l'idée est de permettre aux commerçants d’éviter de jeter leurs invendus, en bradant leurs prix.

Sur son smartphone, le client repère les commerces qui bradent leurs invendus, et réserve un repas. Il n’a ensuite plus qu’à se rendre en magasin à l’heure indiquée, pour récupérer la commande. Il accepte toutefois de ne pas choisir les produits. Les clients sont également invités à venir avec leurs propres récipients, histoire d’aller jusqu’au bout de l’aventure écologique.

Le système connait un grand succès en Europe. Rien que chez nous, 300.000 consommateurs ont rejoint l’application avec 1.373 clients qui jouent le jeu. En Belgique, depuis le lancement de l’application, plus de 200.000 repas ont déjà été sauvés de la poubelle.

Robert Balseau est gérant d'un supermarché et participe à ce système depuis 3 mois. "On a lancé ça fin novembre, début décembre. Et ça nous a évité, sur presque trois mois, d'avoir une tonne 250 qui n'est pas partie dans les poubelles. Ça représente un bon 380 colis, c'est-à-dire une moyenne de 5 colis par jour", a-t-il indiqué. Ce sont principalement "des gens qui sont vraiment sensibilisés au gaspillage" qui se sont déjà lancés dans ce système très prometteur.