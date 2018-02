Cette association offre des prothèses aux enfants amputés qui veulent pratiquer un sport: "On peut équiper 25 enfants"

Une association qui soutient les sportifs handicapés a l'occasion d'équiper gratuitement des enfants avec des prothèses sportives. Mais il n'y a pas assez de demandes. L'ambassadeur de l'asbl Android 34 était l'invité du RTLinfo 13h.

Cédric Lescut est golfeur et a lui-même profité d'un prothèse pour pratiquer son sport: "une chance" selon lui. "Le sport a été pour moi un vecteur de reconstruction sociale, sociétale, a-t-il expliqué dans le RTLinfo 13h. Ça m'a fait tellement de bien que j'ai voulu équiper tous les gamins qui n'avaient pas la chance de recevoir des prothèses comme ça. On a recensé 230 enfants amputés en Belgique et on a un peu de mal à les toucher, à les joindre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui".

Les prothèses sont destinées aux enfants âgés de 4 à 18 ans qui veulent pratiquer un sport. "Pour courir, pour faire du vélo, ou simplement pour participer à un cours de gymnastique à l'école, pour nager… Tout est possible", a ajouté l'ambassadeur de l'asbl.

Cédric Lescut tient à lancer un appel et rappeler que cette démarche est gratuite. L'idée est avant tout de permettre aux enfants amputés se pratiquer un sport malgré tout.





"C'est tout à fait gratuit"

"Comme on touche au domaine de l'enfance, c'est un sujet un peu délicat, a-t-il précisé. Ce n'est pas des données qui sont facilement atteignables. C'est pour ça qu'on lance cet appel aujourd'hui: pour appeler tous les parents ou les personnes qui connaissent des enfants amputés de venir chez nous. On a les budgets pour équiper aujourd'hui 25 enfants, c'est tout à fait gratuit".

Pour se manifester auprès de l'association, les parents ou proches des enfants concernés peuvent se rendre sur le site de Android34.