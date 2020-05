Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 37 nouveaux décès, 141 sorties d'hôpital

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

Coronavirus - BILAN BELGE:

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce jeudi 21 mai au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: 71

Sorties: 141

Actuellement, 1.448 patients sont hospitalisés dans le cadre d'une infection liée au Covid-19.

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 252

Total: 56.235

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: 37

Total: 9.186

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Les séjours en résidences secondaires autorisés, qu'en pense le bourgmestre de Durbuy?

Les Belges peuvent désormais rejoindre la seconde résidence qu'ils possèdent éventuellement en Belgique. La décision officielle est parue au Moniteur. A Durbuy, on compte 1.850 résidences secondaires. Le bourgmestre craint-il l'arrivée massive de Belges dans la commune? Il répond au micro de Bel RTL.

"Je n'ai pas trop de craintes puisqu'ils attendent de pouvoir ouvrir portes et fenêtres et faire l'entretien de leur propriété. Le secteur Horeca est fermé donc ils sont certainement très contents de profiter du bon temps dans la commune sans pour autant voyager partout. Les mesures sont les mêmes pour eux comme pour les autres. Les rassemblements sur l'espace public restent interdits", indique le bourgmestre Philippe Bontemps.

Les jardins communaux de Saint-Josse-ten-Noode de nouveau accessibles

La réouverture des jardins communaux de Saint-Josse-ten-Noode aura lieu jeudi sur base de l'horaire d'été, soit un accès autorisé jusqu'à 21h00 dans le respect des règles sanitaires, a indiqué mercredi le cabinet du bourgmestre Emir Kir.

La Région bruxelloise entame la première distribution "massive" de 800.000 masques

Une première vague de distribution d'un lot de 800.000 masques en tissu (ou de confort) - sur les 3,5 millions prévus à Bruxelles pour lutter contre la propagation du coronavirus - a débuté mercredi en Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé le cabinet du ministre-président, Rudi Vervoort.

La Région souhaite offrir un masque à chaque citoyen bruxellois. Une commande de 3,5 millions de masques a été effectuée conjointement par Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) et Iriscare, avec l'aide de hub.brussels pour l'établissement du cahier des charges et l'identification de producteurs à Bruxelles et en périphérie.

Crédit à la consommation: la Chambre approuve la possibilité de reporter les échéances

La Chambre a approuvé à l'unanimité, mercredi, une proposition de loi permettant le report des mensualités de remboursement d'un crédit à la consommation pendant la période de la pandémie de covid-19. En savoir plus

La période des soldes est reportée au mois d'août

La Chambre a approuvé à l'unanimité, mercredi en séance plénière, une proposition de loi du MR, de l'Open Vld et du CD&V qui reporte l'ouverture des soldes au 1er août. En savoir plus

Une enveloppe de 10 millions d'euros pour rénover les toilettes des écoles en Wallonie et à Bruxelles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mercredi de prélever 10 millions d'euros sur son fonds d'urgence créé pour faire face aux conséquences de la crise pandémique pour financer des travaux de rénovation dans les toilettes des écoles. En savoir plus