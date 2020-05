Déconfinement - Pairi Daiza rouvre dès lundi: seuls les abonnés seront accueillis, voici les détails pratiques

Le réouverture du parc Pairi Daiza à Brugelette sera progressive, ont indiqué mercredi les instances du parc, après la décision du Conseil National de Sécurité (CNS) d'autoriser la réouverture des parcs animaliers à partir du 18 mai prochain.



Le Parc Pairi Daiza, dont l'ouverture 2020 devait normalement avoir lieu le 21 mars, ouvrira progressivement ses portes au public à partir du 18 mai. Des mesures seront adoptées "sous réserve de conditions plus contraignantes qui seraient imposées par les autorités", ont indiqué les instances de Pairi Daiza. Le parc ne sera accessible, dans un premier temps, qu'aux abonnés, en nombre limité. Les premières journées d'ouverture permettront de tester les dispositions mises en place pour la sécurité du public. L'accès aux visiteurs d'un jour ne sera ouvert que dans un second temps. Il sera en tout cas indispensable de réserver sa visite au parc. Le port du masque sera "fortement recommandé" et il sera obligatoire dans certaines zones du parc, notamment dans les espaces couverts. Certains chemins du parc seront en sens unique. Les voies d'entrées dans le Jardin des Mondes ont été multipliées dans l'optique du respect de la distanciation physique. Le nombre de distributeurs de savons et de gel hydroalcoolique a été renforcé. Les séjours à Pairi Daiza Resort sont reportés jusqu'à nouvel ordre. Le parc animalier hainuyer avait accueilli 2.016.000 visiteurs en 2019.

