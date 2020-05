Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: encore quelques perturbations sur le réseau Stib

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

Grosse journée en vue... A 11h, ce mercredi, un nouveau bilan sanitaire sera donné par le centre de crise. Et dès 9h, un nouveau Conseil National de Sécurité a lieu, à l'issue duquel de nouvelles mesures seront annoncées.

LE DIRECT

Encore quelques perturbations sur le réseau de la Stib



Le réseau bus de la Stib était encore perturbé mercredi matin, a fait savoir la société bruxelloise de transports en commun. Depuis lundi matin, une partie du personnel dénonce le manque de mesures de protection contre le coronavirus. L'ampleur de la perturbation mercredi matin n'était pas encore connue. La Stib précisait via Twitter que le métro roulait "normalement" et que toutes les lignes de tram circulaient mais à fréquence réduite. A l'occasion de la réouverture des magasins lundi, la Stib entendait passer à 90% de l'offre proposée en temps normal dans le métro et 85% pour le reste des transports. Le week-end, les transports circuleront comme à leur habitude et un rétablissement complet est espéré dès le 18 mai (mardi, c'était encore très compliqué).

Un Conseil National de Sécurité à nouveau chargé

Un nouveau conseil national de sécurité a lieu ce mercredi à 9h du matin, au Palais d’Egmont à Bruxelles. Parmi les principaux sujets de discussion qui devraient aboutir à de nouvelles mesures, ou des changements dans les mesures actuelles, on évoque la reprise des marchés, la réouverture partielle des zoos, la date de reprise des cours, etc (voir tous les détails).

La seule plage naturiste de Belgique est fermée pendant un an

La plage naturiste de Bredene restera fermée durant la période estivale dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, a communiqué le bourgmestre Steve Vandenberghe (sp.a) mercredi. Les autorités espèrent pouvoir la rendre accessible à nouveau l'an prochain. L'espace de cette seule plage naturiste de la Côte belge, dans la commune balnéaire de Bredene, sera accessible aux visiteurs classiques, ont décidé les autorités communales (en savoir plus).

Le nombre de tests effectués a fléchi à 11.000 par jour

Le nombre de tests de dépistage du coronavirus a fléchi au cours des derniers jours à 11.000 par jours ayant fait l'objet d'une analyse en Belgique entre le 9 et le 12 mai, a indiqué mardi soir le ministre Philippe De Backer, en charge de la gestion du matériel destiné à lutter contre le coronavirus. Ce chiffre comporte aussi bien les tests des laboratoires cliniques que la plateforme fédérale. Le nombre est inférieur à celui des jours précédents, a admis M. De Backer (Open Vld) dans un communiqué. Le ministre en a attribué raison à l'"effet du week-end" et au "nombre inférieur de patients hospitalisés ayant des symptômes de Covid-19. Selon M. De Backer, les jours précédant la période du 9 au 12 mai, la moyenne quotidienne du nombre de tests effectués s'élevait à presque 20.000.

Les salons de bancs solaires peuvent rouvrir

Les salons de bancs solaires ont pu rouvrir lundi, peut-on lire dans la FAQ du Centre de crise. Ils ne figurent pas dans la liste des services aux consommateurs avec contact, à l'inverse des salons de coiffure ou instituts de beauté.

Le CNS devrait faire de premières annonces en faveur du secteur culturel

Le Conseil national de sécurité (CNS) qui doit se réunir mercredi matin devrait se livrer à de premières annonces en matière de déconfinement du secteur culturel à partir de lundi prochain. (en savoir plus)