Des comportements transgressifs de grande envergure à la VUB: des étudiants sont bannis et un cercle suspendu

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a porté plainte lundi auprès du parquet à la suite de comportements transgressifs de grande envergure qui se sont produits lors d'activités organisées par un cercle étudiant. Des procédures disciplinaires ont en outre été engagées, indique mardi l'université bruxelloise dans un communiqué de presse.

Les étudiants concernés seront bannis du campus et les activités du cercle impliqué ont été temporairement suspendues.

Les victimes recevront l'assistance juridique et psychologique nécessaire de la part de l'université. "Les comportements transgressifs ne seront pas tolérés à la VUB. Pas maintenant, pas plus tard, plus jamais", a déclaré le recteur Jan Danckaert, ajoutant que le dispositif Yana (You Are Not Alone) de l'université prenait chaque plainte au sérieux.

"Lorsqu'un comportement transgressif se produit, nous agissons et fournissons les conseils et le soutien nécessaires aux personnes qui l'ont signalé et aux victimes tout au long de cet éprouvant processus. Ils ne sont pas seuls." La VUB s'abstient pour l'instant de formuler tout autre commentaire, dans l'intérêt de la plainte pénale et de la procédure disciplinaire.