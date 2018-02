Ils construisent une maison de 230m² en 7 heures: comment est-ce possible?

Cette année, une maison a été construite en sept heures au salon Batibouw ouvert depuis hier aux professionnels. La société à la base de ce projet a expliqué à notre journaliste Olivier Pierre, pour le RTLinfo 13H, comment elle y parvient. U

Une société a construit une maison de 230m² en sept heures à l'intérieur du salon Batibouw. La construction fait deux étages. Une véritable originalité de cette édition 2018 qui ouvre ses portes au public samedi. En réalité, il faut deux à trois jours pour réaliser ce type de projet. Mais si c'est une maison à toiture plate un jour serait suffisant. "Après six semaines, on peut déballer les valises", a affirmé Marc Quackels, constructeur de maisons, à Olivier Pierre.



Le constructeur explique que cela est possible car il utilise des panneaux préfabriqués en usine. "Ce sont des panneaux très lourds. Ils sortent de l'usine complètement achevés. Les châssis et les carreaux, toujours triple vitrage, sont dedans", a détaillé l'homme. Ce dernier ajoute qu'il est possible de choisir la finition extérieure de sa maison. "Par exemple, si on va en Ardenne, on utilise la pierre qui est très demandée là-bas", a précisé Marc Quackels.