La grève chez bpost se poursuit: quel impact sur votre courrier?

La grève tournante chez bpost se poursuit. Ce lundi, ce sont les services administratifs et les centres d'appel qui sont touchés par le mouvement. Une nouvelle réunion entre syndicats et direction est prévue aujourd'hui.

Les services de bpost font une grève tournante depuis mercredi dernier. Ce lundi, de nombreux guichets postaux ne seront pas ouverts. "100% dans le Brabant wallon et 70% dans les autres régions", précise Eric Lounnes, délégué permanent CSC pour bpost Namur et Dinant. Le courrier ne sera ainsi pas relevé dans les boîtes rouges. De leur côté, les services centraux et les services techniques seront également en grève.

Dans le Hainaut, les centres de tri de Charleroi, de Fleurus et de Beaumont seront bloqués. Dans le Brabant, ce seront ceux de Nivelles, Mont-Saint-Guibert et de Jodoigne. Dans la province de Namur, celui de Dinant sera touché par la grève.