Le convoi autoproclamé "de la liberté" rallie Bruxelles ce matin: certains axes temporairement bloqués

Le groupement autoproclamé "convoi de la liberté" rejoint Bruxelles ce matin. La police surveille les entrées de la capitale et les autoroutes. Plusieurs dizaines de campings car sont déjà stationnés au parking C du Heysel.

Des embarras de circulation sont attendus en raison du convoi autoproclamé "de la liberté". Ce dernier entend manifester lundi à Bruxelles contre les mesures instaurées pour endiguer la pandémie de coronavirus. Les participants, venant en autres de France, sont redirigés vers le parking C de Brussels Expo, sur le plateau du Heysel, seul endroit où une action statique est tolérée. Pour rappel, les autorités ont interdit toute manifestation motorisée. Une trentaine de véhicules s'y sont rassemblés dans le calme, selon la police. La police a entre-temps signalé de "petits groupes" de manifestants sur les autoroutes en direction de Bruxelles.





La E40 temporairement bloquée vers Reyers

L'autoroute E40 venant de Louvain et en direction de Reyers a été annoncée comme étant fermée par la police de Bruxelles-Capitale sur Twitter vers 7h. Vers 9h, notre journaliste Guillaume Fraikin constatait que le blocage semblait levé.

D'autres soucis attendus : les barrages policiers ralentissent la circulation

La police surveille les entrées de Bruxelles. Depuis tôt ce matin, des barrages filtrants sont installés par la police. Notre reporter Guillaume Fraikin, présent ce matin avenue Emile Vandevelde où un barrage filtrant est installé, rapporte que les véhicules sont scrutés un par un par les agents. Leur principale cible : les plaques françaises et les véhicules qui afficheraient leur soutien au convoi.

Des manifestants présents sur des aires d'autoroute

Nos reporters Olivia François et Emmanuel Tallarico, étaient quant à eux présents sur l’aire d’autoroute de Besonrieux (E19 Bruxelles-Mons) tôt ce matin. Ils ont constaté la présence de quelques véhicules et de tentes très tôt, mais ils sont tous partis par petits groupes, déjouant le barrage de la police à la sortie de l'aire. Selon les forces de l'ordre, ils étaient des centaines hier soir, et ont quitté les lieux au compte-goutte pendant la nuit. Ils sont restés très vagues quant à leurs intentions afin de ne pas révéler leurs intentions. "Des manifestants joueurs mais déterminés", selon notre journaliste.

Notons enfin que Brussels Airport recommande aux voyageurs de prendre leurs précautions s'ils ont un avion à prendre ce lundi.