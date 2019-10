Le président de Solidaris donne son avis sur le dossier Nethys: "C'est un repli identitaire qui dessert Liège"

Le dossier Nethys illustre un "repli identitaire qui dessert Liège", affirme Jean-Pascal Labille au micro de BEL RTL ce jeudi. Un état d'esprit "contre-productif alors que cette ville pourrait être un des moteurs les plus importants de la Wallonie", affirme le directeur des mutualités socialistes, appelant à un changement des mentalités: mettre de côté tous les ego. "J'aime profondément Liège et je trouve que ce qu'il s'est passé là est dommageable pour notre ville", déclare-t-il.

Jean-Pascal Labille identifie trois dérives dans le dossier. La première est le mélange des genres entre "un homme politique qui est aussi homme d'affaires". La deuxième est la gouvernance. Et enfin, selon le socialiste, la dernière dérive est "le fait de se servir du public pour financer le privé." Le président de Solidaris conclut avec ces mots: "On doit repositionner Nethys au travers de l'initiative industrielle public. Le public a un rôle important à jouer dans un certain nombre de secteurs."