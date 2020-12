Les voyages en zone orange privilégiés à l'aéroport de Charleroi: "Parce qu'il n'y a pas de quarantaine en rentrant"

Dans les aéroports, le trafic passager a quelque peu repris ces derniers jours. A l’aéroport de Charleroi, les rares destinations en zone orange sont privilégiées. Malgré cette légère reprise, l’activité actuelle ne représente que 43% d’une année normale.

Sur une photo datant du week-end dernier, on peut voir une affluence qu’on n’avait plus vu depuis le début de la crise sanitaire. Des passagers en nombre, oui, mais à relativiser lorsqu’on voit la situation ce matin. Pour ces vacances, on compte 43% de voyageurs par rapport à décembre 2019.

"Je rentre en Italie passer les fêtes avec ma famille, explique un voyageur. Bien sûr, quand je reviendrai en Belgique, je respecterai la quarantaine." Justement cette période d’isolement imposée a quelque peu modifié le choix de certains voyageurs. Les zones oranges ont clairement la cote, comme Lanzarote aux Canaries.

"C’est une île où c’est encore orange donc on peut y aller en toute tranquillité, estime un vacancier. Nous avons loué une maison là-bas, donc on sera tranquille à deux." "Parce que c’est un pays qui est orange donc pas de quarantaine en rentrant, ajoute une femme. C’est surtout pour ça, parce qu’il faut travailler en rentrant."

La Martinique, la Guadeloupe, ou encore Dublin: des zones oranges qui boostent la fréquentation durant ces vacances. "Tous les vols qui vont vers les zones oranges sont tout simplement sold out, explique Philippe Verdonck, administrateur délégué de l’aéroport de Charleroi. Une fois qu’on peut partir avec un retour safe, sans trop respecter cette quarantaine au retour, ça fait quand même que les gens partent."

Dans cet aéroport, ce rush version Covid devrait se prolonger encore durant deux à trois semaines.