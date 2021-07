Ouïghours - Les associations se réjouissent de la reconnaissance d'un risque de génocide

(Belga) La Belgium Uyghur Association et l'Union des Étudiants Juifs de Belgique (UEJB) se félicitent jeudi dans un communiqué de la reconnaissance par le parlement fédéral du risque de génocide à l'encontre de la minorité ouïghoure par le gouvernement chinois.

"Même si la Belgique est un petit pays, elle a une place importante en Europe. Cette prise de position revêt donc une importance cruciale et j'espère que cela inspirera les autres pays à faire de même", déclare Abdullam Imerov, président de la Belgium Uyghur Association, cité dans le communiqué. Cette reconnaissance est une étape importante pour les associations, qui ont organisé de nombreuses manifestations et actions à travers la Belgique pour condamner le traitement infligé à la minorité turcophone. "C'est l'aboutissement d'un combat long de plusieurs années pour la diaspora ouïghoure de Belgique", embraye Sacha Guttmann, coprésident de l'UEJB. "Nous sommes arrivés à un stade où, de la jeunesse belge au Parlement fédéral, tout le monde a pris ses responsabilités afin de faire en sorte que la Belgique respecte ses engagements dans la lutte contre la tentative d'effacement du peuple ouïghour. La balle est désormais dans le camp de l'Exécutif et nous attendons tous des mesures fortes à même d'inspirer l'ensemble des pays démocratiques." (Belga)