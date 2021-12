Plusieurs lieux culturels ne respecteront pas l'interdiction: des bourgmestres et procureurs fermeront les yeux

Dès le 26 décembre, les salles de spectacle et de cinéma doivent fermer. Décision du dernier comité de concertation. On l'a déjà évoqué, plusieurs lieux culturels ont annoncé qu'ils ne respecteront pas cette nouvelle mesure. Et ils sont de plus en plus nombreux. Certains bourgmestres et procureurs généraux vont les suivre en quelque sorte. Ils n'enverront pas la police.

Ils sont bourgmestres dans la région Bruxelloise. Il représente les procureurs généraux, la justice. Trois exemples et non des moindres qui ne feront rien pour empêcher les lieux culturels de continuer malgré l’interdiction prise lors du comité de concertation. Boris Dillies est bourgmestre d’Uccle. Ce samedi soir, dans le centre culturel de sa commune, c’est une comédie "Venise sous le neige" mais ce ne sera pas la dernière représentation. Le bourgmestre d’Uccle n’enverra pas de forces de l’ordre pour baisser le rideau.

Une question de priorités

"Vous avez une jauge de 800 places. Bien entendu, on reste limité à 200. Toutes les mesures de sécurité exigées sont prises. Par conséquent, je n'entends ni appeler à la désobéissance civile ni envoyer les chars dans le cas présent."

Pas de char non plus à Ixelles. Christos Doulkeridis en est le bourgmestre. Lui aussi membre d’un parti présent au comité de concertation. Lui aussi très peu convaincu par la fermeture des lieux culturels. "Très clairement, à la suite de l'erreur symbolique du Codeco, je ne vais pas rajouter moi une erreur. Non, je ne vais pas considérer que c'est prioritaire. Et non, on ne va pas envoyer spécialement la police contrôler ce genre d'endroits", informe le bourgmestre d'Ixelles.

Nous avons des tas d'autres vrais phénomènes criminels

Et ces bourgmestres pourront compter sur Ignacio de la Serna, président du collège des procureurs généraux. Un allié supplémentaire, lui et les autres procureurs généraux. "En tant que ministère public, il faut avoir une politique criminelle intelligente. Nous avons des tas d'autres vrais phénomènes criminels, nettement plus prioritaires. Nous n'allons pas demander aux policiers de monter la garde devant les théâtres ou de dresser systématiquement des PV."

Le comité de concertation interdit demain les théâtres cinémas ou autres concerts. La désobéissance culturelle s’organise et les autorités communales, judiciaires n’interviendront pas. Les applaudissements ne s’arrêterons donc pas.