De plus en plus d’écoles proposent des classes en immersion: "En janvier, on voit un déclic, ça devient naturel"

Dans une semaine, certains petits élèves feront leur rentrée dans une école en immersion. Ce type d'enseignement séduit de nombreux parents. Il offre un bain linguistique aux enfants. Une partie de leurs cours est dispensée dans une autre langue que le français, principalement le néerlandais ou l’anglais Certains parents hésitent malgré tout à franchir le pas. Il n'y pourtant pas de crainte à avoir selon les professionnels.

Je ne demande pas aux enfants de 3ème maternelle de me parler en anglais

"Au début, c’est vrai qu’en septembre, octobre, novembre c’est très compliqué parce qu’ils me regardent et parfois et se demandent ce que je dis, donc c’est à force de répétition", explique l’institutrice Caroline Albert qui dispense ses cours en anglais. "Et en janvier, en général je vois vraiment le déclic, pour eux c’est naturel, il n’y a même plus à se poser la question de savoir s’ils comprennent ou s’ils ne comprennent pas. Evidemment, je ne demande pas aux enfants de 3ème maternelle de me parler en anglais", précise l’institutrice. Eh oui, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un enfant de 4 ans soit bilingue en 5 mois.



Avec l’arrivée de l’immersion dans les écoles, beaucoup de parents restent malgré tout réticents, ils craignent que leurs enfants aient notamment des lacunes en français. Selon Annick Comblain, docteur en logopédie et professeure à l’Université de Liège, il n’y a aucune crainte à avoir, les enfants en immersion et ceux suivant un enseignement "classique" auront le même niveau à la fin des primaires : "Il faut toujours bien faire attention à ce qu’on compare, parce qu’au tout début, il va y avoir des erreurs atypiques que l’enfant va corriger spontanément", souligne-t-elle.

215 écoles en immersion



L'immersion est née à Montréal au Canada en 1967. La première école d'immersion en Belgique a été lancée en 1989, c'est le Lycée de Waha à Liège. Parmi les bienfaits de l’immersion, il y a l’avantage d’apprendre une seconde langue très tôt. Quand il est plus jeune, l’enfant est comme une éponge, il absorbe tout. L'immersion peut également aider un élève à se développer : il aura une réflexion différente et une grande vivacité d'esprit.



Aujourd’hui, on compte 215 écoles fondamentales en immersion en Fédération Wallonie-Bruxelles. 215, contre seulement 150, il y a douze ans.