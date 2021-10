Tous les commerçants bientôt obligés de proposer un paiement électronique

Nouvelle décision du gouvernement : les commerces devront bientôt vous proposer une alternative au paiement en liquide. Avec la crise sanitaire, de plus en plus de magasins se sont dotés de terminaux électroniques. Qu'en pensent les commerçants et leurs clients?

Déjà très populaire, le paiement électronique par carte compte bien se généraliser. Pas assez fiable pour certains qui ne paient qu'en espèce comme cette dame interrogée dans une fromagerie charcuterie dans la région namuroise : "J'ai déjà été débitée deux fois pour le même truc. C'est fini. J'ai supprimé le 'sans contact' de ma carte. Toujours en cash!"

D'autres préfèrent payer par carte: "C'est pour des raisons de sécurité déjà. Des questions d'hygiène aussi, on vient de l'apprendre et il va falloir continuer dans cette voix-là", exprime un homme interrogé. Thomas Depouhon, lui, est le gérant de l'établissement: "En règle générale, tout le mode a pris l'habitude de régler par carte. Avec le nouveau système sans contact, tout le monde a pris le pli."

C'est bon, on a eu une notre dose

A l'avenir, le ministre fédéral des Fiances compte imposer à tous les commerçants un moyen de paiement électronique ou digital en complément du cash. Pour d'autres petits indépendants qui n'utilisent que des billets et des pièces, la mesure passe plutôt mal.

Nicolas Primangeli, vendeur de Hamburgers: "On a déjà passé une période assez compliquée, si c'est pour en plus nous ajouter des frais supplémentaires … c'est bon, on a eu une notre dose."

De son côté, l'UCM (Union des classes moyennes) trouve l'évolution acceptable. Arnaud Deplae, secrétaire général de l'UCM, analyse: "Après la crise, on a énormément de paiements électroniques qui se sont développés. On a énormément de possibilités. On est plus avec la carte, on est plus avec le sabot. On est vraiment dans un contexte où cela est devenu acceptable à partir du moment où on autorise le cash également."

L'objectif est avant tout d'éviter les fraudes. En Belgique, le manque à gagner de recettes TVA est estimé à 3,6 milliards d'euros chaque année.