Trois ministres de l'Energie face aux jeunes qui marchent pour le climat, c'est ce soir sur RTL-TVI

Rendez-vous ce jeudi 31 janvier après le RTLINFO 19h avec Luc Gilson pour une spéciale proposée par la rédaction.

Les manifestations pour le climat mobilisent des dizaines de milliers de jeunes chaque semaine dans les rues de Bruxelles et ce depuis deux mois. Quelles sont leurs motivations ? Pourquoi se mobilisent-ils ? Quelles réponses attendent-ils ?

Après le RTLINFO 19H, Luc Gilson invitera ces jeunes manifestants à interpeller les ministres régionaux et la ministre fédérale de l’environnement. Parmi les invités, on retrouve Marie-Christine Marghem, Ministre fédérale de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Crucke, Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports et Céline Fremault, Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement, de l’Energie, de l'Aide aux personnes et des Personnes handicapées.