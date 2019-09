Cauchemar en vacances, les conseils du porte-parole de Test Achats: "Des indemnités qui peuvent atteindre 600€"

C'est la fin des vacances dans quelques jours. Pour beaucoup, elles ont été l'occasion de se reposer et de profiter d'un voyage à l'étranger. Mais pour certains, ce voyage ne restera pas un bon souvenir. Un retard de vol, un hôtel qui ne ressemble pas à l'annonce ou encore une voiture de location défectueuse peuvent être des problèmes qui gâchent vos congés.

Des indemnisations allant jusqu'à 600€

Murielle fait partie de ces personnes qui n'ont pas vécu de bonnes vacances cette année. Après avoir visité Naples, son avion de retour a été annulé, elle a dû attendre 48 heures avant de pouvoir repartir. "Nous sommes restés sans aucune information et dans l'attente la plus complète. Heureusement, la compagnie nous a trouvé un logement pour attendre notre vol", explique Murielle.

Cette indépendante devait reprendre le travail dès son retour, elle a donc demandé des indemnités. À partir de 3 heures de retard, il est possible de recevoir une compensation. "L’indemnité peut varier entre 250 et 600€ en fonction du nombre de kilomètres parcourus pendant le vol", explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achats. La demande doit être déposée auprès du guichet de la compagnie aérienne. Cette demande est parfois refusée. "Lorsqu’on vous refuse l’indemnisation, il faut introduire une demande officielle. Il faut alors remplir un formulaire sur le site de la compagnie", précise Jean-Philippe Ducart.

La commission de Litiges Voyages peut vous aider

Il est aussi possible de rencontrer des problèmes sur place. C’est le cas de Christophe qui a dû loger dans une chambre d’hôtel qui ne ressemblait pas du tout aux photos présentent sur le site. "Quand on est arrivé, ça sentait déjà l’humidité. La douche était sale, l’appui de fenêtre était recouvert de mégots et toutes les prises étaient cassées", décrit Christophe.

Dans ce cas, il faut se tourner vers l’agence de voyage ou le tour-opérateur qui s’est chargé de votre voyage. "C'est la meilleure solution lorsque vous êtes sur place. Ils peuvent trouver directement une solution pour que votre séjour ne soit pas gâché. Vous pouvez même obtenir une compensation financière sur place", conseille le porte-parole de Test Achat.

S’ils ne veulent pas prendre en compte votre demande, vous pouvez vous retourner vers la commission Litiges Voyages. Celle-ci peut vous aider à faire valoir vos droits pour tous les types de problèmes que vous pouvez rencontrer au cours de vos vacances.

En revanche, si vous avez organisé votre voyage seul, vous devrez directement demander à l’hôtel de vous dédommager sur place. Les indemnités sont alors beaucoup plus compliquées à obtenir.