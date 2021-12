Vaccins Pfizer et Moderna: le délai entre la 2e et 3e dose est réduit à 4 mois

Une CIM Santé s'est réunie ce mercredi soir pour discuter de l'administration de la 3e dose de vaccin contre le coronavirus. Selon des informations rapportées par la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, il a été décidé de raccourcir le délai minimum entre la 2e et la 3e dose pour les vaccin Pfizer et Moderna. Alors que celui-ci était jusqu'alors de 6 mois, il passe à 4 mois.

"La 3 dose est très importante face au variant Omicron qui arrive à une rapidité assez exponentielle pour le moment. On se rend compte que cette 3e dose est nécessaire pour les citoyens, pour les protéger contre ce variant qui est beaucoup plus contagieux", a réagi Christie Morreale. Avant d'ajouter: "On rend éligible quasi toute la population désormais puisque la majorité des personnes qui ont été vaccinées l'ont été en juillet".

Le nouveau variant Omicron pourrait devenir dominant parmi les infections de Covid-19 en Europe d'ici mi-janvier, avait mis en garde la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. C'est pour cela que les autorités ont décidé de tout mettre en place pour "pouvoir accélérer cette 3e dose sur l'ensemble de la population qui a plus de 18 ans". Les mineurs ne sont pas concernés par cette décision à ce stade.

Les autorités suivent ainsi l'avis remis par la Task Force Vaccination plus tôt dans l'après-midi. Ces délais ont été revus à la baisse en raison notamment de l'émergence du variant Omicron.