Scandale au Parlement européen, l'avocat de Marc Tarabella s'exprime pour la première fois à la télévision: "Mon client n'a jamais été entendu"

Les soupçons de corruption qui ébranlent le Parlement européen étaient au centre d'un débat ce midi dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche". Maxim Toller, l'avocat de l'eurodéputé, s'est exprimé pour la première fois à la télévision.

"Faire du Qatar bashing est ridicule et hypocrite, le pays a fait d'énormes progrès, notamment en matière de droits du travail." Voilà un tweet qui a mis à mal Marc Tarabella, député socialiste qui avait fait une sortie bien différente au moment de l'attribution de la coupe du monde: "850 morts: le Qatar peut perdre l'organisation de la coupe du monde."

Un revirement qui interpelle quand on connaît les liens d'amitié qui unissent Marc Tarabella et Pier Antonio Panzeri, le cerveau du Qatar Gate. Au cours d'une réunion sur le Qatar au Parlement européen, ce dernier aurait tiré les ficelles de l'extérieur avec son complice présumé dans la salle.

Pour l'avocat de Marc Tarabella, la volte-face de son client n'en est pas une. Ce ne serait qu'une question de realpolitik. "On n'attaque pas un pays de face." Il explique que le statut du politicien a changé entre les deux publications: "Quand la FIFA octroie la coupe du monde au Qatar, il demande une réattribution avec le pouvoir qu'il a et ça ne marche pas. Après, il devient sous-président d'une commission pour la péninsule arabique et là, il a une position un peu différente qui fait qu'il doit être un petit peu plus nuancé."

Il affirme que Marc Tarabella s'est rendu au Qatar à deux reprises, qu'il est allé à la rencontre des travailleurs et qu'il a choisi de mettre en lumière l'évolution: "La méthode de Mr Tarabella c'est de se dire qu'il faut souligner ce qui change pour continuer dans ce sens."

"Des contacts réguliers"

S'il ne nie pas les relations, connues, entre Tarabella et Panzeri, l'avocat l'assure, il n'a jamais été question d'argent: "C'est vrai qu'ils ont des contacts réguliers et il est possible que Mr Panzeri ait conseillé de dire telle chose ou telle chose, mais il n'y a pas de moyen pour mon client d'imaginer que Mr Panzeri ait monnayé cette amitié."

Selon Louis Collard, journaliste au Soir, également présent sur le plateau, Marc Tarabella a été perquisitionné et "ils n'ont pas trouvé d'argent ou de choses suspectes chez lui".

Pas auditionné

Si Maxim Toller n'a pas accès au dossier d'enquête et n'a donc pas voulu s'exprimer sur le sujet, il a tenu à insister sur un point: "Marc Tarabella n'a pas eu l'occasion de s'exprimer dans l'enquête judiciaire, il n'a jamais été entendu." Une situation qui échappe à l'avocat.