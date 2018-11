NRJ Music Awards 2018 - Muse, Dua Lipa, Shawn Mendes, David Guetta attendus sur le tapis rouge

(Belga) Une pléiade d'artistes internationaux et français sont attendus samedi soir sur la Croisette à Cannes à l'occasion de la 20e cérémonie des NRJ Music Awards. Dua Lipa, Shawn Mendes, David Guetta, tous en lice pour décrocher un éventuel award, fouleront notamment le tapis rouge, de même que le groupe de rock Muse, dont le nouvel opus "Simulation Theory" est sorti vendredi.

Côté chanson française, Louane, Christine and the Queens, Jenifer, Kendji Girac, Orelsan, Slimane ou encore Soprano, eux aussi nommés, sont également attendus dans la ville côtière française. La cérémonie des NRJ Music Awards sera par ailleurs marquée par la présence de David Hallyday, qui interprétera en exclusivité son nouveau single "Ma Dernière Lettre", en hommage à son père. Les Black Eyed Peas, Julien Doré et Patrick Bruel, qui ne figurent pas sur la liste des nommés, sont également annoncés. Avec quatre nominations, Dua Lipa part favorite. La chanteuse britannique tentera de décrocher l'un ou l'autre trophée à la panthère comme l'ont fait l'an dernier Ed Sheeran, Selena Gomez, Rag'N'Bone Man ou encore Imagine Dragons. La Belgique sera quant à elle représentée par Stromae, nommé pour sa collaboration avec le rappeur français Orelsan sur le titre "La Pluie". La célèbre montée des marches, retransmise via Facebook Live, se déroulera à partir de 19h00 jusqu'au coup d'envoi de la cérémonie prévu vers 21h00. Animé par Nikos Aliagas, l'événement sera diffusé en direct sur TF1. (Belga)