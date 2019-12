La modernisation de l'état civil récompensée par un "e-gov award" décerné par Agoria

(Belga) La modernisation de l'état civil a remporté jeudi soir la 16e édition des Agoria e-gov awards, annonce dans un communiqué la fédération de l'industrie technologique Agoria. Le prix salue le lancement, le 31 mars dernier, de la banque de données des actes de l'état civil dans les 581 communes belges et les 102 postes consulaires, ce qui a permis d'éliminer l'acte papier "et de déployer d'emblée l'acte numérique sur l'ensemble du territoire".

Avec cette récompense, Agoria veut féliciter les "autorités publiques qui améliorent les services à la population et aux entreprises au travers de projets numériques". La fédération du secteur technologique a également décerné d'autres prix notamment pour la convivialité, la rentabilité ou l'innovation. Agoria se réjouit que "les notes de politique et accords de gouvernement régionaux reflètent l'importance primordiale des investissements numériques pour les pouvoirs publics" et espère que ces intentions se traduiront par les budgets et investissements nécessaires pour, en fin de compte, réduire "les coûts de notre appareil public". La fédération déplore toutefois les résultats obtenus par la Belgique dans le classement Digital Economy and Society Index, le plat pays se positionnant à la 9e place. "Pour le volet e-government, nous chutons de la 12e à la 13e place. Davantage d'investissements dans ce domaine contribueraient donc certainement à améliorer la position de notre pays dans ce classement, dans lequel notre gouvernement ambitionne d'atteindre le top 3", avance Agoria. La remise de prix a eu lieu jeudi soir à Tervuren, dans le palais des Colonies. (Belga)