Un célèbre (mais très vieux) Belge mis à l'honneur par Google ce dimanche

Aujourd'hui, cela fera 448 ans qu’Abraham Ortels – mieux connu sous le nom d’Ortelius – a publié l’atlas. En hommage à ce cartographe et géographe mondialement célèbre, Google change son logo ce dimanche 20 mai et lui donne la forme du premier atlas moderne.

Abraham Ortelius est entré dans l’histoire pour son atlas du monde, l’influent Theatrum Orbis Terrarum, où l’Anversois fut le premier à rassembler dans un seul livre toutes les connaissances d’Europe de l’Ouest.

Avec Gérard Mercator, Ortelius fut le plus grand géographe et cartographe de son temps. Il est considéré comme l’inventeur de l’atlas moderne et fut la première personne à affirmer que les continents n’en formaient qu’un avant de se séparer.

"Ortelius fut la première personne à mettre à la disposition du grand public des connaissances exploitables sur les cartes géographiques, à une époque où l’Internet n’existait pas encore. Aujourd’hui, nous cherchons à réaliser la même chose avec Google Maps, de façon numérique et pour les utilisateurs du monde entier", explique Michiel Sallaets, directeur de la communication chez Google Belgique.





Visible dans 26 pays

Le doodle d'Ortelius sera visible sur la page d'accueil de Google dans plus de 26 pays. Comme l'atlas d'Ortelius, le doodle est disponible dans le monde entier : du Guatemala à Taiwan, de l'Australie à l'Amérique, mais bien sûr aussi en Belgique et aux Pays-Bas.

Avec ces doodles spéciaux, Google fête d’une façon ludique une personne ou un événement important. Ils apparaissent souvent lors d’une fête (nationale) ou pour l’anniversaire d’une figure importante. Des Doodles ont par exemple été réalisés en l’honneur de Freud et de Picasso, de la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald et de la légende française du tennis Suzanne Lenglen.

Les Belges ont déjà fait leur apparition dans le passé. En 2015, Google avait mis Paul Otlet, l'homme derrière le Mundaneum, à l'honneur. D'autres doodles Google en lien avec la Belgique étaient là pour le Tour des Flandres, Adolphe Sax, Chantal Akerman et Roger Raveel.