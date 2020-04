"Une pluie de satellites" de SpaceX dans le ciel émerveille les Belges ce jeudi soir: "C'était MAGNIFIQUE"

"Nom d'une pétoche, on vient de voir une traînée de points blancs au dessus de Charleroi. J'ai d'abord cru que mon Gin to me faisait défaut mais quand j'ai entendu crier ma compagne : "ho put***, on dirait des fourmis dans l'espace" alors qu'elle en est à son premier oasis, j'ai compris que c'était sérieux", nous a écrit Benoit à 22h02, via le bouton orange Alertez-nous. Un peu plus au nord-ouest, dans la périphérie de Bruxelles, "la pluie de satellites est passée au dessus de Leeuw-Saint-Pierre c’était magnifique", s'émerveillait Abdelhakim.D qui a pris la photo ci-dessus. "J'ai remarqué une ligne lumineuse. Toutes des petits points comme une étoiles qui était en mouvement dans le ciel au-dessus de Spa", témoignait monsieur Ansenne, encore plus à l'est. "Hello, j'ai cru que je devenais folle... Aux alentours de 22h, une ligne de lumières au-dessus de Marche-les-Dames (province de Namur)", nous racontait, quant à elle, Christelle, interloquée.

À nouveau les mini-satellites envoyés dans le ciel par la société spatiale américaine SpaceX d'Elon Musk, le créateur des voitures électriques Tesla, ont fait parler d'eux jeudi soir avec les traits de lumière laissés sur la voûte céleste et qu'il était prévu d'apercevoir. Depuis le lancement à la mi-mars d'une nouvelle série de ces objets volants (60) destinés à assurer une connexion internet haut débit sur Terre, même dans certains lieux reculés, de nombreuses observations ont été rapportées à travers le monde. À tel point que SpaceX planche sur un moyen de rendre les prochaines satellites envoyés dans le ciel moins lumineux, cet éclat étant causé par les panneaux solaires des satellites.

Jusqu'à présent, 300 satellites ont été mis en orbite. Au total, ce sont pas moins de... 12.000 satellites qui sont prévus d'être placés en rotation autour de la Terre dans le cadre du projet de connexion internet de SpaceX depuis la périphérie spatiale de notre planète.

Succession de photos prises à intervalles réguliers en décembre dernier et lue en accéléré dans une vidéo proposée par la BBC, la chaîne de télévision publique anglaise, qui montre des satellites de SpaceX en orbite autour de notre globe terrestre: