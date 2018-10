Record d'immigration aux Pays-Bas

(Belga) Les flux d'immigration et d'émigration n'ont jamais été aussi importants aux Pays-Bas en 150 ans. L'an dernier, 235.000 personnes ont immigré chez nos voisins du nord, et 154.000 personnes se sont installées à l'étranger. Le solde migratoire de 81.000 personnes - la différence entre les personnes qui arrivent et celles qui quittent le pays - n'a pas été aussi élevé depuis que les statistiques migratoires sont relevées, selon l'office statistique néerlandais.

Ce sont surtout des ressortissants de l'Union européenne qui se sont installés aux Pays-Bas. Ils représentent près de la moitié des nouveaux immigrés. Viennent ensuite les ressortissants de pays tiers moins développés, principalement des demandeurs d'asile, mais aussi des migrants économiques, étudiants et des personnes qui arrivent pour recevoir des soins.