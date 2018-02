Maroc: un patron de presse arrêté après une descente policière

(Belga) Le directeur de publication du quotidien marocain indépendant Akhbar al-Yaoum, Taoufiq Bouachrine, a été arrêté vendredi dans les locaux de son journal à Casablanca (ouest), a appris l'AFP de sources concordantes.

M. Bouachrine, 49 ans, a été arrêté dans l'après-midi au cours d'une descente menée par une vingtaine de policiers en civil, a dit à l'AFP Mounir Abou Al Maali, journaliste à Akhbar al-Yaoum, confirmant une information largement relayée sur les réseaux sociaux. "Ils ont fouillé les bureaux du journal, pris des photos et confisqué la clé", a-t-il ajouté, affirmant ignorer les raisons de son arrestation. Sur son site internet, le quotidien arabophone a également confirmé dans la soirée l'arrestation de son directeur de publication, disant en ignorer les motifs. Le ministre de la Communication n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat à cette information. Connu pour ses éditoriaux ouvertement critiques, M. Bouachrine avait par le passé fait l'objet de poursuites engagées par des ministres marocains, notamment pour "diffamation". En 2009, il avait été condamné à quatre ans de prison avec sursis et à des dommages et intérêts pour la publication d'une caricature dans son journal jugée irrespectueuse de la famille royale ainsi que du drapeau national. Le Maroc figure à la 133e place sur 180 pays au Classement 2017 de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (RSF). (Belga)