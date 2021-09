Des écoles de Woluwe-Saint-Pierre récompensent les élèves qui viennent à vélo: ils reçoivent un BUCK, une monnaie virtuelle

S’offrir des places de cinéma en pédalant jusqu’à l’école, voici la proposition de la commune Woluwe-Saint-Pierre. Dans le cadre de la semaine de la mobilité, ce projet (le premier en région bruxelloise) incite les élèves de 6ème primaire à rejoindre leur école en vélo. Le principe est simple : celles et ceux qui le font sont récompensés par de l’argent virtuel qu’ils pourront ensuite dépenser dans les commerces locaux partenaires.

Ils doivent scanner leur vélo en arrivant à l’école et il reçoive 1 Buck… monnaie virtuelle qui représente +/- 10 centimes. Le commerçant local peut abaisser ses prix si besoin. Les bucks sont doublés les jours de mauvais temps.

Pratiquement, les élèves reçoivent une puce qu’ils accrochent à leur vélo. Leur arrivée et leur départ sont enregistrés par une borne installée à l’entrée des écoles. La commune compte une dizaine de partenaires et espère en attirer davantage à l’avenir. A côté du cinéma et de la piscine, on compte déjà aujourd’hui une boulangerie, une boucherie, une librairie et un club de sport. Aujourd’hui, le projet ne concerne que les élèves de sixième primaire des huit écoles communales.

A terme, le projet pourrait être élargi à d’autres années mais aussi aux écoles de l’enseignement libre. Et après le vélo, la commune prévoit d’étendre ce système de récompense à ceux qui viennent à pied ou en trottinette et à ceux qui utilisent les transports en commun.